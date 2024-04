Atriz de 'Barrados no Baile' dá detalhes de briga com ex-marido: 'Selvagem'

A atriz de Barrados no Baile não contou o motivo da briga, mas reconheceu que exagerou. "Pensei 'Mais tarde, com seu Zolpidem, você voltará aqui e limpará isso tudo com a língua e irá comer direito'"

Após a discussão, Tori se trancou no quarto até Dean bater na porta. ""Ele entrou e estava muito chateado. Ele disse: 'Eu quero divórcio. Acabou'. E eu respondi: 'Ok. Ótimo'".

O ex-casal estava junto desde 2006 e são pais de quatro filhos: Liam, 17, Hattie, 12, Finn, 11, e Beau, 7.