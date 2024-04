Ator de 'Crepúsculo' reflete sobre namorada ser 5 anos mais velha que filha

"Devido a diferença de idade, estou ciente de que sou um pai bem mais velho. Isso me preocupa. Fico triste pensando no tempo que não terei com elas." Sheen se refere às suas filhas mais novas, Lyra, 4, e Mabli, 1, fruto de sua relação com Anna.

Apesar de sua preocupação por ter sido pai novamente aos 50 anos, ele conclui que a decisão de seguirem com o relacionamento foi a melhor. "Se você encontra alguém que lhe deixa feliz, você tem que seguir em frente. Foi o que decidimos fazer e sou muito feliz por isso, pois agora temos essa família incrível."