Após questionar casamento, Mariana pede beijo para João Pedro em 'Renascer'

Nos próximos capítulos da novela "Renascer" (Globo), Mariana (Theresa Fonseca) pede um beijo para João Pedro (Juan Paiva).

Tudo começa quando a neta de Belarmino (Antonio Calloni) entra em uma crise no casamento com José Inocêncio (Marcos Palmeira) e começa a se questionar se o marido matou seu avô. "Às vezes eu penso se fiz a escolha certa. Às vezes eu me pergunto se acredito mesmo que não tenha sido ele quem matou vô Belarmino? Porque eu tinha que me apegar tanto a ele? Tem hora que eu não acredito que ele seria capaz de uma coisa dessa, tem hora que eu não tenho nem como duvidar", diz ela sozinha.