Após posar nua há 12 anos, Natallia Rodrigues diz como usou o dinheiro

Segundo Natallia, a mulher é potente, dona de si e livre para fazer as suas próprias escolhas. "Se a escolha de uma mulher for trabalhar com o corpo: bravo, que coragem, que lindo, que liberdade! Não tenho nenhum pensamento negativo perante a isso. É sobre mim, não é sobre os outros. Não é uma crítica. O meu olhar feminino para mim, o acolhimento que eu tenho para comigo, não me permite mais esse lugar da objetificação do meu corpo".

Ela, então, contou o que fez com o dinheiro recebido pelo trabalho. "Esse dinheiro me trouxe uma grande estabilidade, casa própria, me trouxe investimentos. Graças a Deus tenho uma família que é muito consciente. Minha mãe na época me ajudou a destinar esse dinheiro para coisas que deixaram a minha vida futura tranquila. Sim, foi um trabalho que me trouxe uma estabilidade de vida. E que bom! Graças a Deus eu tive essa oportunidade. Não me arrependo, mas hoje em dia não cabe mais na sociedade. Quando cabia, eu fiz e foi importante para mim. Hoje não faria".