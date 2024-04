Antenor solta os cachorros em Daniel por causa de golpe e leva invertida

No capítulo decisivo de 'Paraíso Tropical' desta segunda-feira (8), Lucas e Daniel descobrem que foram feitas transferências do fundo de pensão. Lucia desabafa para Paula que está insegura com a relação com Antenor.

Daniel afirma para Antenor que não sabe para onde foi transferido o dinheiro do fundo. Antenor exige uma apuração completa e coloca Lutero à frente da auditoria. Daniel pede um voto de confiança para Antenor e diz que foi Olavo que armou essa cilada.

Fernanda provoca Camila mais uma vez e Fred afirma ficar triste pela esposa não se dar bem com a irmã. Bebel enrola Jader e consegue o contato de Betina. Paula fica frente a frente com Taís e confronta a irmã pelo que fez com ela e todo o plano de tomar o seu lugar.