'Sempre tive esse anseio', diz Matteus sobre romance com Isabelle

Matteus conversou com Isabelle sobre o antigo relacionamento com Deniziane. O gaúcho teve receio de se relacionar com a dançarina após a eliminação da fisioterapeuta.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 24? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu

Conversando com Isabelle, o estudante de engenharia relembrou que Deniziane terminou com ele antes de sair do programa. Assim, Matteus afirmou que não há problema de se envolver com a dançarina.