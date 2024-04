Pitel conhece filhos de Fernanda e sister comemora: 'Família completa'

Giovanna Pitel ainda está em terras cariocas após ter sido eliminada do BBB 24 (Globo). Ela foi conhecer a família de Fernanda, com quem criou uma forte amizade no programa.

O que aconteceu

O vídeo do momento em que Pitel chega na casa de Fernanda foi compartilhado por ela nas redes sociais. Nas imagens, ela aparece abraçando forte Laura, a filha mais nova da amiga.