Sister pode sair do BBB 24 com rejeição, segundo parcial da enquete UOL

Alane, Giovanna e Davi estão no 18º Paredão do BBB 24 (Globo). Eles disputam a permanência no jogo e a entrada na lista de top 6 finalistas. De acordo com a parcial da enquete UOL, a sister do puxadinho corre perigo de sair com rejeição.

O que diz a enquete

Às 7h30 de hoje (7), Giovanna é a que recebeu mais votos. Ela aparece com 67,87%.