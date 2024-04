Matteus justifica por que não se envolve com Isabelle no BBB: 'Eu gostaria'

Matteus: "Eu sou solteiro. Uma coisa que eu vejo é que, aqui, a gente tem que viver e aproveitar. Só que também está na final do jogo, não quero prejudicar alguém. Quantos não gostariam de estar no meu lugar, dançando contigo e tendo oportunidade de ficar contigo? Imagina! Muita gente gostaria, e eu gostaria. Só que eu não vejo o momento agora. E tu e eu vamos nos votar. Eu já sei que tu já fica 'tchonga' da cabeça só da gente dançar. Imagina se a gente fica e, hoje à noite, tu vota em mim e eu voto em ti? Também tem a questão que eu e a [Denizi]Ane paramos de ficar aqui dentro da casa. E eu quero conversar com ela lá fora".

Isabelle: "Depois de tanto falarem sobre isso, eu comecei a pensar mesmo. Você é um homem muito bonito, eu amo dançar com você, e eu também viveria esse momento. Porém, me traria muita culpa pelo que você viveu com outra pessoa aqui dentro. Por isso, eu não viveria [um romance com você]. Eu não troco uma eternidade por momento".

BBB 24 - enquete UOL: quem você quer eliminar no 18º Paredão? Alane Divulgação/Globo Davi Reprodução/Globo Giovanna Reprodução/Globo A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo

