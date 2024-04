Em último Almoço do Anjo do BBB 24, Matteus chora com família e agradece

Matteus se emocionou ao assistir a um vídeo de sua família mais uma vez no Almoço do Anjo do BBB 24 (Globo).

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 24? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu

Matteus foi pela 5ª e última vez ao Almoço do Anjo da temporada. O brother, que venceu a Prova do Anjo cinco vezes, aproveitou o almoço com seus convidados: Davi e Isabelle.