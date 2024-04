Influenciadores sofrem queimaduras durante prova de reality

MC Thammy usou as redes sociais neste domingo (7) para contar ter sofrido queimaduras de primeiro grau em seus pés após participar de uma prova de resistência no reality show N1 Influencer, promovido pelo influenciador Anderson Neiff, que publica as atualizações em seus perfis nas redes sociais.

O que aconteceu

Segundo a cantora, ela teria ficado com os pés em um balde de gelo com sal grosso por 15 minutos. Ela alega que havia um bombeiro acompanhando a prova e que ele teria dito que não haveria problema algum. "Fiquei lá perguntando, cinco, seis vezes e ele [bombeiro] dizendo que não tinha problema, que estava tudo bem (...) Eu nunca senti uma dor tão grande na minha vida."