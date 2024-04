Davi aconselha Isabelle e Matteus a viverem romance: 'Tem que se entregar'

No início desta tarde, Davi conversou com Matteus e Isabelle e encorajou os dois a viverem um romance no BBB 24 (Globo).

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 24? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu

Isabelle e Matteus descansavam na área externa, quando Davi se aproximou. O baiano incentivou os dois a experimentarem viver um affair, enquanto Matteus ria e Isabelle se mostrava constrangida.