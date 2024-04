Briga entre aliadas e flerte declarado: veja com foi a festa do BBB 24

E o flerte foi, finalmente, declarado. Isabelle e Matteus, que já haviam trocado algumas indiretas, confessaram que ficaram, caso o brother não tivesse tido um romance no BBB. Ele se relacionou, no início do programa, com Deniziane.

Aliadas acabaram se desentendendo. Alane e Beatriz se desentenderam durante a festa, e discutiram. Elas estavam conversando com Isabelle e Matteus, quando Alane citou uma frase dita por Marcus. Beatriz pensou que se tratava de uma indireta, e acabou discutindo com a sister.

A briga repercutiu. Isabelle, que presenciou toda a discussão, acabou se sentido culpada. Ela chorou, e foi consolada por Giovanna e Lucas. "Estou me sentindo um peso, causando briga entre duas amigas". Giovanna aconselhou a sister: "Elas são amigas, amigas se resolvem, não leva isso para voce".

BBB 24 - enquete UOL: quem você quer eliminar no 18º Paredão? Alane Divulgação/Globo Davi Reprodução/Globo Giovanna Reprodução/Globo A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo

