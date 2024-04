BBB 24: Parcial aponta saída de sister com mais de 60% dos votos em Paredão

Alane, Davi e Giovanna estão no 18º Paredão do BBB 24 (Globo). Um deles será eliminado hoje e ficará de fora do top 6 da temporada. Segundo a parcial da enquete UOL, é Giovanna quem sai da casa.

O que diz a enquete

Às 11h, Giovanna estava à frente com 68,15% dos votos pedindo sua eliminação.