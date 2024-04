BBB 24: Davi não corre perigo no Paredão, segundo parcial da enquete UOL

Davi está no 18º Paredão do BBB 24 (Globo). Ele disputa a permanência no jogo contra Alane e Giovanna, e o resultado será divulgado neste domingo (7), durante a edição ao vivo. Segundo a parcial da enquete UOL, o brother não corre perigo.

O que diz a enquete

Quem lidera a parcial é Giovanna, e ela pode deixar o programa. Às 12h15, a sister aparece com 68,35% dos votos.