Livro em parceria e homenagens: a relação entre Ziraldo e Mauricio de Sousa

Mauricio foi convidado por Ziraldo a escrever tirinhas do personagem Pererê, que nunca foram publicadas, porque as tirinhas foram perdidas. Os dois lembraram da história durante uma participação na Bienal do Livro de 2018.

Os dois tiveram outras parcerias nos anos seguintes, onde um ilustrou obras feitas pelo outro.

Em 2018, eles anunciaram um crossover inédito entre seus dois maiores personagens: Mônica e Menino Maluquinho.

Mônica e Menino Maluquinho estrelaram livro juntos Imagem: Divulgação

Os dois estiveram juntos em obras como "Mônica e o Menino Maluquinho na Montanha Mágica" e "Mônica e o Menino Maluquinho Perdidos no Espaço."

Nas redes sociais, a dupla sempre trocou homenagens e carinhos.