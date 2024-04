Recém-solteira, Deborah Secco ganha elogio de Samuel de Assis

Samuel de Assis aproveitou uma conversa com Deborah Secco para elogiar a beleza de Deborah Secco, que anunciou essa semana o fim de seu casamento de nove anos com Hugo Moura.

Saiba mais da história

Samuel, que ganhou fama nacional na novela "Vai na Fé", postou uma foto tirada durante conversa com Deborah, na manhã de hoje, elogiando a beleza da atriz. "Ela conversa comigo e eu olhando pra ela só ouço: aaaah que num sei o que, num sei o que lá. Vai ser linda assim lá em casa. Misericórdia, pai", escreveu nos stories.

A relação entre o ator e Deborah não é novidade e já teve declarações nas redes sociais a até um selinho. "Te amo", disse a atriz, antes de dar um beijo no colega nos bastidores do Prêmio Multishow do ano passado.