Apresentador em programa de TV católico: quem é o padre preso por estupro

Alexandre Paciolli já foi reitor da igreja da Pontifícia Universidade Católica, do Rio de Janeiro, e responsável pela Igreja de São José, no Bairro da Lagoa.

O padre foi apresentador do programa "Mulheres de Fé", na TV Canção Nova. Em 2015 fundou a comunidade Olhar Misericordioso, cujo lema é cuidado e defesa dos sacerdotes e da família.

O que aconteceu

O padre Alexandre Paciolli, de 55 anos, subordinado à Arquidiocese do Rio de Janeiro, foi preso na quarta-feira (3), em Fortaleza, acusado pelo Ministério Público do Estado do Rio (MP-RJ) de praticar os crimes de estupro de vulnerável e importunação sexual contra uma mesma mulher, na cidade de Nova Friburgo.

Segundo o MP-RJ, existem outras investigações em curso contra o padre, que já foi reitor da igreja da PUC-Rio e apresentador de programas da emissora de TV católica Canção Nova, inclusive um chamado "Mulheres de Fé".

A Arquidiocese do Rio de Janeiro informou ter afastado o padre de todas as funções e iniciado uma investigação sobre ele. A reportagem não localizou representantes do padre para que se pronunciem sobre a prisão e a decisão de afastamento.