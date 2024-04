No Paredão, Alane desabafa com Bia: 'Não consigo me divertir com medo'

Alane está no Paredão desta semana no BBB 24 (Globo). Ela enfrenta Davi e Giovanna na disputa e, segundo a parcial do UOL, não corre perigo. No entanto, ela está se sentindo com medo.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 24? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu

Na área externa da casa, na tarde deste sábado (6), ela desabafou com Beatriz. Elas estavam tomando sol, quando Davi perguntou porque ela estava agindo estranho.