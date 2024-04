Nattanzinho e Mari Fernandez caem de touro mecânico em festa do BBB 24

Não foram só os brothers do Top 7 que curtiram a festa deste sábado (6) no BBB 24 (Globo). As atrações musicais Mari Fernandez e Nattanzinho aproveitaram para brincar no touro mecânico.

O que aconteceu

Os brothers tiveram um show com Felipe Amorim, Mari Fernandez, Nattanzinho, Xand Avizão e Zé Vaqueiro.