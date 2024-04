Lucas acredita que fez 'jogo bonitinho' no BBB 24: 'Cheguei no top 6'

Lucas Henrique é o Líder da semana no BBB 24 (Globo), e conseguiu chegar entre os top 6 finalistas do programa. Em conversa com Giovanna, ele avaliou a própria trajetória no jogo.

O que aconteceu

Ele estava deitado na sala neste sábado (6), ao lado da sister, que está no Paredão. Ela foi enviada para a berlinda pelo próprio Lucas, que decidiu fazer com que os brothers do Quarto Fada votassem entre si.