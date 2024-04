Lázaro Ramos relembra susto de saúde no início do ano: 'Tive um piripaque'

Em participação no "É de Casa" hoje, Lázaro Ramos explicou o susto de saúde que teve no início do ano.

O que aconteceu

Lázaro Ramos foi hospitalizado com estafa. "Eu tive um piripaque no meio da novela, porque não estava me cuidando direito. Comendo mal, comendo gorduroso, a comida não era colorida, estava dormindo pouco, bebendo pouca água", disse o ator.

Depois do susto, ele mudou seus hábitos. "Eu agora sou uma pessoa que come legumes. Descobri que verdura é bom! Não sabia que salada é gostoso. Grãos! Eu só comia feijão, agora como grão-de-bico, nunca tinha comido esse negócio".