Key Alves, 24, apostou num look transparente para assistir ao show de Simone Mendes em São Paulo na noite de ontem.

A cantora se apresentou com Thiago Carvalho no Villa Country, casa tradicional no sertanejo da capital paulista.

Celebs como Deolane Bezerra, Fiuk, Carlinhos Maia, Kleber Bambam e Carla Prata também estavam na plateia. Confira fotos: