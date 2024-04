Juliette dá palestra em Harvard e celebra: 'Meu filho vai saber'

Minha mãe não sabe o que é Harvard, meu sobrinho não sabe, mas meu filho vai saber o que é Harvard e que eu palestrei aqui .

Juliette, em Harvard

A ex-BBB disse sonhar com dignidade quando era mais nova. "De onde venho, a gente não sonha com fama, com dinheiro ou em palestrar em Harvard. A gente sonha com dignidade, em ter uma carteira assinada, educação, saúde. E eu não sonhava com outras coisas, além disso. Eu não sabia que tinha asas. Só depois dos 18 anos em diante, quando entendi que aquela situação era injusta e desigual. Trabalhei desde os 10 anos, toda a minha família também. Trabalhei colando sapato, em almoxarifado, lavando cabelo por R$ 1. A primeira casa da minha família a gente juntou cortando cabelo a R$ 1."

Outras celebridades no evento foram Tiago Leifert, Ivete Sangalo e Gil do Vigor.