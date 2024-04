Fuga da polícia e morte: como foram os últimos dias de ator de '1923'

O ator Cole Brings Plenty, 27, foi achado morto nesta sexta-feira (5), dias depois de ser considerado foragido pela polícia dos Estados Unidos.

Como foram os últimos dias do ator

Suspeito de praticar violência doméstica. Cole foi apontado pelo Departamento de Polícia de Lawrence, no Kansas, como o autor de agressões contra uma mulher, no último domingo (21). Segundo o site The Hollywood Reporter, os agentes foram acionados para atender a ocorrência de violência doméstica após uma mulher "gritar por socorro" e o ator foi apontado como possível culpado. Não foi informado se a suposta vítima seria namorada ou esposa do artista.

Fuga após suposta violência. O ator foi visto pela última vez quando saia da cidade de Lawrence com seu carro, pouco tempo depois do pedido de socorro da mulher. Na terça-feira (2), a polícia local disse ter elementos para decretar a prisão de Plenty, mas ele não foi localizado.