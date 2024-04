Em plena disposição, Paralamas gravam DVD do show 'Clássicos', hoje em SP

O repertório é extenso e completo, com 33 músicas selecionadas entre 27 álbuns cheios de sucessos. Ou seja, a banda vai apresentar desde faixas do disco de estreia ("Cinema Mudo", 1983) até o mais recente ("Sinais do Sim", 2017).

Será possível em uma única noite viajar pelos diferentes ritmos que foram sendo incluídos no rock dos Paralamas. Do som simples e direto, com influência do rock inglês, no começo da carreira ("Fui Eu", "Mensagem de Amor"), passando por reggae ("A Novidade", "Melô do Marinheiro") e pela produção mais sofisticada nos anos 1990 ("Tendo a Lua", Busca Vida") e chegando às composições que bebem na fonte da música latina ("Trac-Trac", "Lourinha Bombril").

João Barone, baterista dos Paralamas do Sucesso Imagem: Mauricio Santana/Getty Images

Os temas das letras do trio também mudaram em 40 anos e ficaram mais sérios e adultos. No show de hoje eles apresentam canções do período da inocência juvenil ("Vital", "Óculos"), músicas com temas políticos e sociais ("Alagados", "O Beco", "Perplexo", "O Calibre") e, é claro, faixas de amor ("Meu Erro", "Lanterna dos Afogados", "Aonde Quer Que Eu Vá", "Seguindo Estrelas").

Até agosto, a banda ainda faz mais 14 shows pelo Brasil. No site oficial dos Paralamas do Sucesso há todas as datas e as informações sobre a venda de ingressos.

Paralamas Clássicos

Quando: hoje, às 22h

Onde: Espaço Unimed (r. Tagipuru, 795, Barra Funda, São Paulo, SP)

Classificação: 16 anos

Ingressos esgotados.