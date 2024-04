Diego Alemão manda beijo e aponta dedo do meio para paparazzi em praia

Em outro registro, ele também aponta o dedo para a câmera, enquanto está andando à beira do mar.

Alemão foi o grande campeão do BBB 7, sendo consagrado com 91% dos votos.

Alemão foi parar no BBB 7 porque Boninho procurava alguém "louco". O diretor do reality disse, em entrevista ao Lady Night (Multishow), a produção encontrou Alemão bêbado em um bar de São Paulo, às 4h da manhã. Ele foi fazer a entrevista de seleção no dia seguinte, "trêbado", como contou Boninho.