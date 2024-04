Brothers comentam broncas de Beatriz no BBB 24: 'Tenho amigos ou inimigos?'

Os brothers do grupo Fadas brincaram com Beatriz relembrando as broncas que a sister levou no BBB 24 (Globo).

O que aconteceu

Davi e Matteus reencenaram o momento em que Beatriz pulou em Sabrina Sato, e comentaram o número de broncas que a vendedora já levou da produção.