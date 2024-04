BBB 24: MC Bin Laden reúne multidão de fãs durante 'voltinha no shopping'

Sorridente, o MC atendia os pedidos com tranquilidade. O momento foi publicado no X (antigo Twitter), junto à legenda: "Era só uma voltinha no shopping, família. Vocês são f*da!".

Era só uma voltinha no shopping família hahahaha vocês são foda ❤️ pic.twitter.com/AsYgz9V50q -- MC BIN LADEN (@mcbinladen) April 6, 2024

