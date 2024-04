BBB 24: 'Ia ser meu aliado', diz MC Bin Laden sobre Davi

MC Bin Laden, eliminado esta semana do BBB 24 (Globo), disse que planejava jogar com Davi antes de se tornarem rivais no reality.

O que aconteceu

O cantor participou do podcast Mesacast, e comentou a relação que teve com Davi na casa.