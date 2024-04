BBB 24: Brothers comemoram saída do 'Tá com Nada'

Os brothers do Top 7 do BBB 24 (Globo) comemoraram o fim do 'Tá com Nada', após receberem as comidas da Xepa neste sábado (6).

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 24? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu

Os brothers foram surpreendidos com as compras da Xepa na noite deste sábado (6). Neste momento, todos os brothers estão na Xepa, após Matteus colocar o líder Lucas e Giovanna no Castigo do Monstro. Os dois eram os únicos no grupo VIP esta semana.