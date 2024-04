Astros da MPB se reúnem em parcerias inesperadas para shows em SP e RJ

É a quinta vez que a Sala São Paulo promove essa série de shows, denominada Encontros Históricos. A venda de ingressos acontece no próprio site do espaço de concertos.

No Rio de Janeiro, a programação de encontros integra a terceira temporada do Tim Music Noites Cariocas e é apresentada ao longo de abril, no Parque Bondinho Pão de Açúcar. Já neste sábado (5) tem a abertura, com Ritchie e Guilherme Arantes.

Depois tem L7nnon e Catha (6); e Blitz e Fernanda Abreu (12). Alguns dos shows são de somente um artista e o Tim Music Noites Cariocas termina com Seu Jorge, no dia 27. Os ingressos estão sendo vendidos no site Showpass.



Veja a programação

São Paulo

Encontros Históricos na Sala São Paulo

13/04 - Fernanda Abreu e Paula Lima

25/05 - Xande de Pilares e Simoninha

08/06 - Vitor Kley e Roberta Campos

17/08 - Di Ferrero e Edgard Scandurra

14/09 - Sandra de Sá e Izzy Gordon

05/10 - Demônios da Garoa e Toquinho

09/11 - Guilherme Arantes e Ed Motta

07/12 - Criolo e Luciana Mello