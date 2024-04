Procurado pela polícia, ator de spin-off é encontrado morto aos 27 anos

Desde a última terça-feira (2), Cole estava sendo procurado pelas autoridades locais, suspeito por um caso de "violência doméstica". De acordo com Departamento de Polícia de Lawrence, na manhã de domingo (31), eles atenderam a um chamado de uma "mulher gritando por socorro" e investigação apontou o jovem ator como possível culpado.

O ator foi visto pela última vez no momento do chamado, deixando a cidade em seu carro instantes depois do incidente. Seu tio, Mo Brings Plenty, 54, estrela de "Yellowstone" fez diversas publicações nesta semana procurando pelo paradeiro de seu sobrinho. Mo lamentou a morte do rapaz em seu Instagram e agradeceu o apoio de todos que contribuíram com informações ou presencialmente nas buscas do rapaz.