Perline: Saída de Vanessa Lopes foi fundamental para BBB 24 ser o que foi

Ele lembrou que, no auge de seu surto dentro do reality, Vanessa atraiu para si todas as intenções, impedindo qualquer outro protagonismo ou co-protagonismo que não fosse o próprio. "A Vanessa Lopes conseguiu centralizar sobre si, durante pouco mais de 72 horas, toda a narrativa do BBB. Qualquer pessoa que quisesse sair do contexto da sua história, ela não deixava, conseguia anular as narrativas dos outros. Estava [até] levando a Yasmin [Brunet] e a Wanessa Camargo para os devaneios dela."

Para Perline, o maior ponto negativo da polêmica foi ter escancarado a percepção equivocada dos familiares da tiktoker sobre a situação emocional em que a jovem se encontrava. "A saída da Vanessa do BBB 24 foi fundamental - [mas] triste foi descobrirmos o entorno dela. Saber como a família dela estava lidando com a situação, a falta de visão dos parentes em relação ao quadro clínico dela. É importante, ao fim desta temporada, sermos coroados com a notícia de que ela está bem."

Bárbara: Público quer Fernanda e Leidy na Fazenda, mas terá Maycon e Nizam

Durante a edição desta sexta-feira (5) do Central Splash, a apresentadora Bárbara Saryne e o colunista Gabriel Perline, seu convidado do dia, foram questionados por um internauta a respeito de quais egressos do BBB 24 (Globo) esperavam ver a partir de setembro no elenco de A Fazenda 15 (Record).

Gabriel Perline pensa que as já eliminadas Fernanda, 32, e Leidy Elin, 26, são perfeitas para brilhar no reality comandado por Adriane Galisteu. "As duas têm o tempero que A Fazenda precisa e não é aceito dentro do Big Brother. Elas combinam com essa energia caótica que A Fazenda permite que as pessoas tenham."