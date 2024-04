Patrícia Ramos faz procedimento estético para aumentar bumbum: 'Tô amando'

Patrícia Ramos, 24, realizou procedimento estético no bumbum para aumentar os glúteos.

O que aconteceu

A apresentadora se submeteu a uma aplicação de bioestimulador de colágeno nos glúteos. Ela mostrou o processo em publicações no Instagram enquanto realizava o procedimento.

Patrícia contou que optou pela intervenção após perceber uma diminuição no tamanho do bumbum. "Decidi iniciar o protocolo nos glúteos pois estava sentindo que ele havia diminuído de forma significativa... Esperei pela minha bio impedância e 'matei a charada'. Meu percentual de gordura diminuiu muito desde a penúltima consulta e, com isso, tive uma perda de medida de bumbum. Procurei a clínica pra fazer bioestimulador e ouvir o que a doutora iria me recomendar. Tô amando", disse.