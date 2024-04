Bin se envergonha por tretas com Davi: 'Peço desculpas para a família dele'

Eu sou o cara que separa uma briga, que é tranquilo. Estar no Sincerão não é uma coisa confortável. Não estou acostumado a ter que apontar o dedo na cara de alguém na vida e falar mal dessa pessoa. MC Bin Laden

O cantor continuou: "O momento mais leve na casa foi quando sentei com o Davi e o Matteus e pedi desculpas na festa."

Bin também aproveitou o momento para se desculpar: "Peço desculpas para todos que trabalham com o Big Brother, porque é uma situação desconfortável. Peço desculpas também para a família do Davi e para as famílias de todos que estão lá dentro."

BBB 24 - enquete UOL: o que eliminou Bin Laden no Paredão? Ser do quarto Gnomos Enfrentar somente o Davi 'Romance' com Giovanna Mentir na treta do Calabreso A fofoca sobre Davi ser o 'exterminador de Camarote' Não ter forças por ser o último Camarote na casa A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo

