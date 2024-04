Maycon celebra resultado de lipo e cirurgia no bumbum: 'Sonho realizado'

Primeiro eliminado do BBB 24 (Globo), Maycon celebrou em suas redes sociais dois procedimentos estéticos que realizou: Lipo e enxerto no bumbum.

O que aconteceu

O cozinheiro escolar compartilhou o resultado. "Mais um sonho realizado, mais uma meta alcançada com sucesso. Afinal, nunca foi apenas sobre ganhar o programa, mas sim sobre as boas consequências que a exposição me traria. Tenho encontrado pessoas maravilhosas neste novo caminho."