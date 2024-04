Isabelle questiona sisters no BBB 24: 'Em quem acham que devo votar?'

Em reta final, o BBB 24 (Globo) formará o 18º Paredão na sexta-feira (5). Durante a tarde, Isabelle conversou com Alane e Beatriz sobre um possível voto em uma das duas.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 24? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu

Com a vitória de Lucas Buda na Prova do Líder, as sisters cogitaram que o professor indicará Giovanna para a berlinda, fazendo assim com que o grupo Fadas tenha que se votar.