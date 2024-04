Grávida, Shantal Verdelho relembra violência obstétrica: 'Não vou permitir'

O caso de Shantal repercutiu após vídeos do seu parto, realizado pelo obstetra Renato Kalil, viralizar nas redes sociais. Nas imagens, o médico a xinga: "Viadinha, ela não faz força"; "Faz força, porr*"; "O útero dela é ruim".

A influenciadora se recusou a fazer a episiotomia — corte vaginal para facilitar a passagem do bebê — e Kalil teria realizado a manobra de Kristeller, método em que o médico faz pressão sobre a parte superior da barriga da gestante. Ele nega.

Além de Domênica, que tem dois anos, Shantal também é mãe de Filippo, 5. As crianças são frutos do seu relacionamento com Mateus Verdellho.