No Monstro, Lucas e Giovanna planejam não contribuir com mercado no BBB 24

Após receberam o Castigo do Monstro do Anjo Matteus na tarde de sexta-feira (5) no BBB 24 (Globo), Giovanna e Lucas cogitaram não colaborar com as compras do mercado.

O que aconteceu

Com o Monstro, Giovanna e Lucas Buda saíram do VIP e também foram para a Xepa.