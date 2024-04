Eliana muda de vida e crava punhal em Venâncio após noite com matador

No capítulo de "Renascer" desta sexta-feira (5), João Pedro conta empolgado a Deocleciano sobre como o centro de estudos do cacau garante o padrão de qualidade do fruto.

Neno vislumbra a possibilidade de Teca ganhar dinheiro com a criança que espera. Ritinha rejeita Damião. Damião se rende à sedução de Eliana.

Tião Galinha não aceita a proposta de Egídio. Venâncio pergunta a João Pedro se o irmão quer comprar suas terras.