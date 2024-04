Diretor de RH da Record é indiciado pela Polícia Civil após denúncia

A Polícia Civil de São Paulo indiciou Márcio Santos, diretor de Recursos Humanos da Record, após denúncia de assédio sexual do jornalista Elian Matte. Ele foi afastado temporariamente das funções na emissora e na Igreja Universal do Reino de Deus.

O que aconteceu

Diretor foi indiciado por constranger Elian com o intuito de obter vantagem ou favorecimento sexual, valendo-se da posição de superior hierárquico. O resultado da investigação foi enviado ao MP-SP (Ministério Público de São Paulo) no fim de fevereiro. A informação foi revelada pela revista Piauí e confirmada por Splash.

Jornalista acusa Márcio Santos de assédio sexual. "São pedidos insistentes para sair e, apesar das minhas negativas, continuou com conversas no WhatsApp, onde pergunta o tamanho do meu órgão genital, onde diz que tem ciúme doentio por mim e que precisa de ajuda médica", diz um dos trechos do boletim de ocorrência.