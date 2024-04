Cantora tatua no bumbum homenagem aos homens que a ajudam criar o filho

O filho da cantora norte-americana é fruto do relacionamento com Dan Tooker. Eles namoraram de 2019 e ficaram noivos no ano seguinte. À época, ela falou sobre a união com ele. "Eu tinha um anel no meu bolso e ia pedi-lo em casamento... mas claro, minha alma gêmea decidiu me pedir em casamento da mesma forma. Então, eu imediatamente me ajoelhei também", contou ela.

Elle King faz tatuagem no bumbum em homenagem aos homens que ajudam a criar o filho Imagem: Reprodução/Instagram