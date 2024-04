Campeonato Baiano obriga Jão a adiar para agosto show de amanhã em Salvador

Os baianos vão ter que esperar mais alguns meses para ver o grandioso show da "Superturnê" do cantor Jão. A apresentação, que seria realizada amanhã (6), teve que ser adiada para o dia 24 de agosto porque a Arena Fonte Nova, local do show, receberá no domingo (7) a final do Campeonato Baiano de futebol. Com isso, não haveria tempo hábil para desmontar o palco e deixar o gramado livre para o jogo Bahia x Vitória.

Pelas redes sociais, o próprio Jão comunicou o adiamento e comentou, decepcionado, o ocorrido: