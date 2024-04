BBB 24: Madrugada tem estratégia para 'quebrar' Fadas e desabafo de Bia

Em conversa com Bia e Isabelle, Alane afirmou que a vendedora do Brás é a mais protegida do grupo Fadas: "Na votação de todos nós, você não vai de jeito nenhum [para o Paredão]. Já está na final."

Em um papo com Alane, Bia desabafou sobre a reta final do reality: "Estou com medo dessa final."

Lucas Buda e Giovanna conversaram sobre suas estratégias de jogo para tentar "derrubar" o grupo Fadas: "Se você ganhar o Anjo, vamos quebrar o Top 5 deles", disse o Líder da semana.

Enquete UOL BBB 24: após eliminação de Bin Laden, quem é o favorito do top 7? Alane Divulgação/Globo Beatriz Divulgação/Globo Davi Reprodução/Globo Giovanna Reprodução/Globo Isabelle Reprodução/Globo Lucas Henrique Reprodução/Globo Matteus Divulgação/Globo A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo

