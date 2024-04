MC Bin Laden reencontra Rodriguinho e Pitel: 'Gnomos favoritos'

Pitel já cobrou sua aposta: "Primeiro, está me devendo uma tatuagem com um 'P'". O funkeiro reforçou: "Eu sei, vou fazer".

A equipe do famoso postou o momento do reencontro no Instagram. "E já rolou encontro dos nossos gnomos favoritos. Para quem já estava com saudades, pega a reação do Bin ao encontrar o Rodriguinho e a Pitel! Está devendo uma tatuagem da aposta que perdeu para a Pitelzinha, viu?", escreveu na legenda.

BBB 24 - enquete UOL: o que eliminou Bin Laden no Paredão? Ser do quarto Gnomos Enfrentar somente o Davi 'Romance' com Giovanna Mentir na treta do Calabreso A fofoca sobre Davi ser o 'exterminador de Camarote' Não ter forças por ser o último Camarote na casa A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo

