Davi provoca Bia por Tá Com Nada: 'Estou estressado'

Em conversa com o grupo Fadas na madrugada de hoje (5), Davi comentou: "Estou começando a ficar estressado. Comendo goiabada não dá certo!"

Isabelle tentou fazer com que o amigo não tocasse no assunto, mas ele continuou: "Estou estressado. Estava conversando com o Matteus e isso não dá certo. Não tem nada para comer, o feijão vai demorar 40 minutos... Não tem nada, cara. Bia, por que você foi colocar a gente no Tá Com Nada?"

Eu fico estressado, qualquer ser humano fica estressado com fome. Aqui na Xepa a gente já não tem muita coisa. Davi

Bia respondeu: "Eu sei que errei, Davi. Só posso pedir desculpas."