BBB 24: Alane diz que aliada é 'a mais protegida' do grupo Fadas

Em conversa com Beatriz e Isabelle no BBB 24 (Globo), Alane afirmou que a vendedora do Brás é a "mais protegida do grupo Fadas" e a pessoa que tem mais chance de chegar à final.

O que aconteceu

No papo, as sisters falaram sobre as possibilidades de votarem e serem votadas entre si: "Você sabia que é a mais protegida de nós cinco?", perguntou a bailarina para Bia.