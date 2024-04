Atriz de 'Bridgerton' compartilha vídeo de queda e vai parar no hospital

A atriz Ruby Barker, 27, da série "Bridgerton", da Netflix, assustou ao compartilhar um vídeo de uma queda enquanto fazia uma escalada. A artista quebrou o braço e compartilhou o vídeo do momento do incidente.

O que aconteceu

Em um vídeo compartilhado no Instagram, ela exibiu a queda durante uma aula. Ruby era instruída, mas, em certo momento, ela perdeu o equilíbrio, caiu e gritou com a queda.

Depois, a atriz mostrou uma foto dela no hospital. Ruby apareceu com o braço imobilizado e sentada em uma cadeira de rodas. "Obrigada pelas mensagens privadas, obrigada à [Academia] Last Sun Dance pela ajuda e pelo amor dos socorristas", escreveu.