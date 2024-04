Alexandre Pires se despede do SPC com turnê acústica que começa hoje em SP

O sonho se tornou realidade! Após 10 anos, Alexandre Pires e Só Pra Contrariar estarão juntos no mesmo palco na turnê especial "SPC Acústico 2 - O Último Encontro", que marca a despedida do cantor do grupo. As primeiras apresentações acontecem hoje (5/4) e amanhã (6/4), no Allianz Parque, em São Paulo.

Para os fãs mais saudosos, essa será a última chance de ver o SPC em sua formação original com Alexandre Pires, Fernando Pires, Hamilton Faria, Juliano Pires, Luís Fernando, Sérgio Sales e Alexandre Popó.